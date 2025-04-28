Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, tercihlerini yapan ve heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. 2025 yılı için MSÜ tercih işlemleri, 18 Nisan’da sona erdi ve ardından adaylar, tercihlerini tamamlayarak sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladılar. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 yılı Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için gözler Milli Savunma Üniversitesi (MSB) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 18 Nisan'da sona erdi.