Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, tercihlerini yapan ve heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. 2025 yılı için MSÜ tercih işlemleri, 18 Nisan’da sona erdi ve ardından adaylar, tercihlerini tamamlayarak sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladılar. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2025 yılı Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için gözler Milli Savunma Üniversitesi (MSB) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 18 Nisan'da sona erdi.

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Önceki yıllardaki uygulamalara ve mevcut bilgilere dayanarak, sonuçların Mayıs ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor. Tercih sonuçları, MSÜ'nün resmi internet sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden duyurulacak.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

Geçen yıl tercihler 10 Mayıs'ta sona ermiş, sonuçlar ise 11 Haziran'da ilan edilmişti. Bu süre göz önüne alındığında, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının 21-22 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından, mülakatlar ve fiziki yeterlilik testleri de takvimdeki bir sonraki aşama olacak. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

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