Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2025 PERTEM MSÜ sonuçları sorgulama ekranı)
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları sorgulama ekranı, tercih işlemlerini tamamlayan ve sonuçların PERTEM üzerinden açıklanmasını bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda 18 Nisan tarihine kadar tercihlerini tamamlayan adaylar, sorgulama ekranına odaklandı. MSÜ tercih sonuçlarıyla birlikte Kara, Deniz, Hava Harp okulları ile birlikte 2 yıllık meslek yüksekokullarına yerleşecek öğrenciler belli olacak. MSÜ tercih sonuçları personeltemin.msgb.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylar, puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek. Peki MSÜ 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı…
2025 yılı MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, askeri öğrenci olabilme hayaliyle tercih işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. MSÜ sınavından aldıkları puanlara göre tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM tarafından sonuçların duyurulmasını bekliyor. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise gözler 2. seçim aşamasına çevrilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?