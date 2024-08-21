Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 30 özel okula uyarı: "İsimlerinizi değiştirin"
Milli Eğitim Bakanlığı, kanuna aykırı olarak isimleri Türkçe olmayan 6 ildeki 30 okulun isimlerinin değiştirilmesini istedi. Bakanlık tarafından gönderilen yazıda ilgili yönetmelikteki, “Belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir.” hükmü hatırlatıldı.
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nden 6 ilin valiliğine Türk Okulları konulu yazı gönderildi.