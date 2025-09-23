Milyonlarca öğrencinin gözü kasım ara tatilinde: 2025 yılının ilk ara tatili ne zaman?

2025-2026 kasım ara tatili için geri sayım başladı. Öğrenciler için kısa süreli bir dinlenme aralığı yaratan ara tatiller, her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanmaya devam edecek. MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 ara tatil takvimiyle birlikte tatil tarihleri belli oldu. Peki, 2025 kasım ara tatili ne zaman başlıyor?