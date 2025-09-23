Milyonlarca öğrencinin gözü kasım ara tatilinde: 2025 yılının ilk ara tatili ne zaman?
2025-2026 eğitim öğretim yılı sürerken milyonlarca öğrenci ve veli, gözünü kasım ayında yapılacak ilk ara tatiline çevirmiş durumda. Yoğun geçen ders temposundan kısa bir süreliğine uzaklaşmak isteyen öğrenciler “2025 kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?” sorularını şimdiden araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi sonrasında ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak?
2025-2026 kasım ara tatili için geri sayım başladı. Öğrenciler için kısa süreli bir dinlenme aralığı yaratan ara tatiller, her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanmaya devam edecek. MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 ara tatil takvimiyle birlikte tatil tarihleri belli oldu. Peki, 2025 kasım ara tatili ne zaman başlıyor?