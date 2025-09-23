Milyonlarca öğrencinin gözü kasım ara tatilinde: 2025 yılının ilk ara tatili ne zaman?

2025-2026 eğitim öğretim yılı sürerken milyonlarca öğrenci ve veli, gözünü kasım ayında yapılacak ilk ara tatiline çevirmiş durumda. Yoğun geçen ders temposundan kısa bir süreliğine uzaklaşmak isteyen öğrenciler “2025 kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?” sorularını şimdiden araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi sonrasında ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

2025-2026 kasım ara tatili için geri sayım başladı. Öğrenciler için kısa süreli bir dinlenme aralığı yaratan ara tatiller, her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanmaya devam edecek. MEB tarafından yayımlanan 2025-2026 ara tatil takvimiyle birlikte tatil tarihleri belli oldu. Peki, 2025 kasım ara tatili ne zaman başlıyor?

2025 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10-14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için kısa bir dinlenme dönemi olacak bu tatil, eğitim yılının ilk döneminde önemli bir nefes aralığı sağlayacak.

Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapmış olacak.

ARA TATİLLER NEDEN YAPILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019 yılında uygulamaya koyduğu ara tatiller, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, öğretmenlerin ise eğitim planlamalarını daha verimli yapmalarına destek olmak amacıyla hayata geçirildi. Böylece uzun yaz tatilinin yanında, eğitim yılı içinde iki kısa tatil fırsatı sunuluyor.

Kasım ve nisan aylarında yapılan ara tatiller, öğrencilere hem dinlenme hem de sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere zaman ayırma imkânı tanıyor.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Öğrencilerin yıl boyunca merak ettiği diğer tatil tarihleri de belli oldu. İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılı resmi takvimi:

Kasım ara tatili: 10 – 14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (15 tatil): 19 Ocak – 30 Ocak 2026

Nisan ara tatili: 16-20 Mart 2026

Yaz tatili: 26 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.

