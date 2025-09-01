Mini mini birler okullu oldu... Uyum eğitimi başladı
Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk ders zili çaldı.
Okul öncesi ve 1. sınıf öğrenciler bugün okullu oldu.
UYUM HAFTASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri 5 Eylül'e kadar sürecek.
Rehberlik çalışmaları doğrultusunda, okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilerin, okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan etkinliklerin yer aldığı uyum haftasında, çocukların öğretmenler ve akranlarıyla zaman geçirmesi sağlanacak ve tanışma etkinlikleri düzenlenecek.
BU YIL İLK KEZ HAZIRLANDI
Uyum haftası kapsamında, bu yıl ilk kez hazırlanan ve uyum sürecine ilişkin içerikler ve materyallerden oluşan "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu", okul öncesi öğretmenlerinin, okul yöneticilerinin, rehber öğretmenlerin ve ailelerin kullanımına sunuldu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm illere gönderilen "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" genelgesi doğrultusunda, doğa sevgisinin oluşması, "yeşil vatan"ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliğine yönelik çalışmalar yapılması kapsamında uyum haftasında aile, çocuk ve öğretmenlerin birlikte yapacağı yürüyüş, gözlem ve fidan dikimi etkinlikleri planlandı.
Ortaokula başlayacak öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması ve bilgilendirme çalışmaları ise 8-12 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelikte değişiklik yapılmıştı. Yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, okullardaki serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı.
İlkokullarda önlük, ortaöğretimde ise forma uygulaması başlamasına rağmen, ayakkabılar için bir kesin karar alınmamıştı.
Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2026-2027 öğretim döneminde siyah renkli ayakkabı giymeye başlayacağına ilişkin haberlere, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri açıklık getirdi. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, “Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok" dedi.
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
Okulların açılış tarihi: 8 Eylül 2025
İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl tatili (sömestr) 19-30 Ocak 2026
İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026
Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026