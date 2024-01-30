MİT Akademi öğrenci alımı: Milli İstihbarat Akademisi başvuruları ne zaman?
Milli İstihbarat Akademisine başvuru takvimi nisan ayında açıklanacak. Akademi; eğitim ve araştırma olmak üzere iki temel faaliyet alanına sahip. Eğitim faaliyetleri enstitüler bünyesindeki programlar vasıtasıyla yürütülecek. Araştırma merkezlerinde ise bilimsel araştırma, çalıştay, sempozyum ve diğer akademik çalışmalar yapılacak. Peki, Milli İstihbarat Akademisi başvuruları ne zaman?
Milli İstihbarat Akademisi, bu yıl güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci almaya başlayacak. Akademi bünyesinde sadece yüksek lisans ve doktora eğitimi verilecek. Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve akademi başvuru şartlarını karşılayan herkes, lisansüstü eğitim için başvurabilecek.