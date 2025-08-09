MSB işçi alımı kura çekim tarihi: MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilecek işçi alımı sürecinde kura çekimi için geri sayım başladı. Başvuruları tamamlayan adaylar, kura çekim tarihini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Kura çekimi sonrası sonuçlar, MSB’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak ve adaylar isimlerini listelerden kontrol edebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 3.097 sürekli işçi alımı başvuru süreci tamamlandı ve kura aşamasına geçildi. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminde, açık iş pozisyonlarının dört katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek.

MSB İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI 

Şoför, Ambalajcı, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamüller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Elektrikçi, Aşçı, İnşaat Ustası, Marangoz gibi birçok meslek grubundan eleman alımı yapılacak.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB 3097 işçi alımı kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacak. Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden ilan edilecek.

Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.

