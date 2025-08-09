MSB işçi alımı kura çekim tarihi: MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 3.097 sürekli işçi alımı başvuru süreci tamamlandı ve kura aşamasına geçildi. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminde, açık iş pozisyonlarının dört katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek.