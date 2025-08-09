MSB işçi alımı kura çekim tarihi: MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilecek işçi alımı sürecinde kura çekimi için geri sayım başladı. Başvuruları tamamlayan adaylar, kura çekim tarihini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Kura çekimi sonrası sonuçlar, MSB’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak ve adaylar isimlerini listelerden kontrol edebilecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 3.097 sürekli işçi alımı başvuru süreci tamamlandı ve kura aşamasına geçildi. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminde, açık iş pozisyonlarının dört katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek.