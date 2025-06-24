MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman yapılacak? (MSÜ mülakat tarihleri)

MSÜ 2025 tercih sonuçlarının açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarını ilan ettikten sonra 2.seçim aşamalarına dair de bilgilendirme yaptı. Peki, MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman yapılacak?

MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman yapılacak? (MSÜ mülakat tarihleri) - 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları adayların erişimine açıldı.Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. Sonuç duyurusu ardından adayların gündeminde mülakat tarihleri var. Peki, MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman yapılacak?

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MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman yapılacak? (MSÜ mülakat tarihleri) - 2

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI (MÜLAKATLAR) NE ZAMAN?

MSB'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, MSÜ 2025 yılı askeri öğrenci temini seçim aşaması 1-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman yapılacak? (MSÜ mülakat tarihleri) - 3

SEÇİM AŞAMASI SÜRECİ

Seçim aşamasına çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığında hazır bulunacak ve sınava giriş belgelerinde belirtilen sınav saatine göre nizamiyesinden içeri alınacak.

Çağrı saati 07.30 olan adayların içeri girişinin tamamlanmasını müteakip sırasıyla sınav saati 08.30 ve 09.30 olan adayların girişi sağlanacak.

MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman yapılacak? (MSÜ mülakat tarihleri) - 4

Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre Hava Harp Okulu adayları 1-5 Temmuz 2025 tarihlerinde, diğer Harp Okulları adayları 8-18 Temmuz tarihlerinde, Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları 21-28 Temmuz tarihlerinde, Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları ise 8-28 Temmuz tarihlerinde sınavlara çağrılacak.

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