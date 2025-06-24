MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman yapılacak? (MSÜ mülakat tarihleri)
MSÜ 2025 tercih sonuçlarının açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarını ilan ettikten sonra 2.seçim aşamalarına dair de bilgilendirme yaptı. Peki, MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman yapılacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları adayların erişimine açıldı.Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. Sonuç duyurusu ardından adayların gündeminde mülakat tarihleri var. Peki, MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman yapılacak?