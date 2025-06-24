MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman yapılacak? (MSÜ mülakat tarihleri)

SEÇİM AŞAMASI SÜRECİ

Seçim aşamasına çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığında hazır bulunacak ve sınava giriş belgelerinde belirtilen sınav saatine göre nizamiyesinden içeri alınacak.



Çağrı saati 07.30 olan adayların içeri girişinin tamamlanmasını müteakip sırasıyla sınav saati 08.30 ve 09.30 olan adayların girişi sağlanacak.



