MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı takvimi: 2025 MSÜ ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?
ÖSYM tarafından gelecek yıl düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) bekleyiş devam ediyor. Sınav başvurularını bekleyen adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da başvuru ve oturum takvimini sorguluyor. Peki, 2025 MSÜ ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuru ve oturum tarihi merak konusu oldu. İşte, 2025 MSÜ hakkında son bilgiler...