MSÜ başvuru ekranı 2026 erişime açıldı: MSÜ başvuruları nasıl yapılır, sınav ne zaman?
05.01.2026 11:53
NTV - Haber Merkezi
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları, bu yıl sınava girecek adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden alınacak olan 2026 MSÜ başvuruları, bugünden itibaren ay sonuna kadar yapılabilecek. İşte 2026 MSÜ başvuru ekranı ve sınav tarihi.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları başladı. Üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak tamamlamak isteyen adaylar, MSÜ sınavı başvurularını tamamlayarak sınava katılım sağlayabilecek. MSÜ başvuruları nasıl yapılır, sınav ne zaman?
2026 MSÜ BAŞVURU TAKVİM
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasındaki duyuruya göre, 2026 MSÜ başvuruları, bugünden itibaren 29 Ocak'a kadar devam edecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
2026-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlıkça uygulanacak olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekiyor.