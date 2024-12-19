MSÜ başvuru takvimi 2025: MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor? (ÖSYM MSÜ başvuru ve sınav tarihi)
Milli Savunma Üniversitesi (2025-MSÜ) başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimini merak ediyor. MSÜ sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman?
2025 MSÜ başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru yapacak olan adaylar, başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman?