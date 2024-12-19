MSÜ başvuru takvimi 2025: MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor? (ÖSYM MSÜ başvuru ve sınav tarihi)

2025 MSÜ başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru yapacak olan adaylar, başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman?