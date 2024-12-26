MSÜ başvuru tarihi 2025: MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları için meraklı bekleyiş sona erdi ve başvuruların başlayacağı tarih açıklandı. 2025 yılında MSÜ başvurusunda bulunmak ve askeri öğrenci olarak üniversite hayatını sürdürmek isteyen adaylar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruyu merak ediyor. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı ne zaman?

MSÜ başvuru tarihi 2025: MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı ne zaman? - 1

2025 MSÜ başvuru ve sınav takvimi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2025 MSÜ başvuruları için geri sayım başladı. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?

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MSÜ başvuru tarihi 2025: MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı ne zaman? - 2

2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.

MSÜ başvuru tarihi 2025: MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı ne zaman? - 3

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

MSÜ başvuru tarihi 2025: MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı ne zaman? - 4

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

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