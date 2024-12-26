MSÜ başvuru tarihi 2025: MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları için meraklı bekleyiş sona erdi ve başvuruların başlayacağı tarih açıklandı. 2025 yılında MSÜ başvurusunda bulunmak ve askeri öğrenci olarak üniversite hayatını sürdürmek isteyen adaylar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruyu merak ediyor. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı ne zaman?
2025 MSÜ başvuru ve sınav takvimi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2025 MSÜ başvuruları için geri sayım başladı. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?