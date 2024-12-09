MSÜ başvuru ve sınav takvimi: 2025 MSÜ ne zaman?

2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.



Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.