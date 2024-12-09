MSÜ başvuru ve sınav takvimi: 2025 MSÜ ne zaman?

2025-MSÜ için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Söz konusu sınava katılım sağlayarak TSK'da bir kariyer hedefleyen yüz binlerce genç, hazırlıkları devam ederken sınav tarihine odaklandı. Peki, 2025 MSÜ ne zaman yapılacak?

MSÜ başvuru ve sınav takvimi: 2025 MSÜ ne zaman? - 1

MSÜ sınav ve başvuru tarihi için geri sayım başladı. MSÜ sınavı 2025 yılında şubat ayında düzenlenecek. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girmek isteyenlerin yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

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MSÜ başvuru ve sınav takvimi: 2025 MSÜ ne zaman? - 2

2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?


ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.

MSÜ başvuru ve sınav takvimi: 2025 MSÜ ne zaman? - 3

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?


Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

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