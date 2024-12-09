MSÜ başvuru ve sınav takvimi: 2025 MSÜ ne zaman?
2025-MSÜ için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Söz konusu sınava katılım sağlayarak TSK'da bir kariyer hedefleyen yüz binlerce genç, hazırlıkları devam ederken sınav tarihine odaklandı. Peki, 2025 MSÜ ne zaman yapılacak?
MSÜ sınav ve başvuru tarihi için geri sayım başladı. MSÜ sınavı 2025 yılında şubat ayında düzenlenecek. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girmek isteyenlerin yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.