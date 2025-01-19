MSÜ başvuruları için son gün ne zaman? 2025 MSÜ başvuru tarihleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) başvuru süreci devam ediyor. 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak itibariyle başlamıştı. Peki, MSÜ başvuruları için son gün ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihleri geçtiğimiz haftalarda ilan edilmişti. Takvim doğrultusunda MSÜ başvuruları 2 Ocak 2025 tarihinde başladı. Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan MSÜ başvuru kılavuzunu dikkate alarak başvurularını gerçekleştirebilecek.