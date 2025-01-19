MSÜ başvuruları için son gün ne zaman? 2025 MSÜ başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) başvuru süreci devam ediyor. 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak itibariyle başlamıştı. Peki, MSÜ başvuruları için son gün ne zaman?

MSÜ başvuruları için son gün ne zaman? 2025 MSÜ başvuru tarihleri - 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihleri geçtiğimiz haftalarda ilan edilmişti. Takvim doğrultusunda MSÜ başvuruları 2 Ocak 2025 tarihinde başladı. Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan MSÜ başvuru kılavuzunu dikkate alarak başvurularını gerçekleştirebilecek.

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MSÜ başvuruları için son gün ne zaman? 2025 MSÜ başvuru tarihleri - 2

MSÜ BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sayfasındaki duyuruya göre, 2 Ocak tarihinde başlayan başvurular 27 Ocak'a kadar devam edecek.

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

MSÜ başvuruları için son gün ne zaman? 2025 MSÜ başvuru tarihleri - 3

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

MSÜ başvuruları için son gün ne zaman? 2025 MSÜ başvuru tarihleri - 4

2025-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) başvuru yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.

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