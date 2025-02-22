MSÜ ertelenecek mi? 2025 MSÜ sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı'nı (2025-MSÜ) bu hafta sonu organize edecek. Yılda bir kez düzenlenen ve milyonlarca adayın katılım sağladığı sınava yönelik erteleme araştırmaları, kötü hava şartları nedeniyle yoğunlaştı. Hafta sonu yapılacak sınav öncesi olumsuz hava koşulları nedeniyle adaylar net bilgi almak istiyor. Peki, MSÜ ertelenecek mi? 2025 MSÜ sınavı ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat Pazar günü yapılacak. 81 ilde gerçekleştirilecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 670 bin 718 aday başvurdu. Sınav, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda yapılacak. İşte, sınavın ertlenme durumuna dair son bilgiler...