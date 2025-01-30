MSÜ geç başvuruları 2025: MSÜ geç başvuruları ne zaman, saat kaçta? Geç başvuru nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) geç başvuruları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ sınav takvimi sonrasında geç başvurular için tarih belli oldu. MSÜ sınavı için başvuru dönemini kaçıran adaylar geç başvuru günüyle birlikte sınav başvurusunda bulunabilecek. Peki, 2025 MSÜ geç başvuruları ne zaman, saat kaçta? MSÜ ge başvuru nasıl yapılır?

MSÜ geç başvuruları 2025: MSÜ geç başvuruları ne zaman, saat kaçta? Geç başvuru nasıl yapılır? - 1

2025 MSÜ geç başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 23 Şubat tarihinde yapılacak 2025 MSÜ sınavı öncesinde başvurularını yapamayan adaylar, MSÜ geç başvurularıyla birlikte son kez başvuru şansı yakalayacak. Peki, 2025 MSÜ geç başvuruları ne zaman, saat kaçta? Geç başvuru nasıl yapılır?

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MSÜ geç başvuruları 2025: MSÜ geç başvuruları ne zaman, saat kaçta? Geç başvuru nasıl yapılır? - 2

2025 MSÜ GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 yılı takvimi sonrasında, MSÜ sınavı için geç başvuru tarihleri belirlendi.

Buna göre; 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için 30 Ocak 2025 Perşembe günü geç başvuru alınacak.

Geç başvuruların saat 10.00'da başlaması bekleniyor.

MSÜ geç başvuruları 2025: MSÜ geç başvuruları ne zaman, saat kaçta? Geç başvuru nasıl yapılır? - 3

MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 30 Ocak 2025 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından saat 23.59’a kadar yapabilecektir.

Sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen tüm adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir.

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