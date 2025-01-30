MSÜ geç başvuruları 2025: MSÜ geç başvuruları ne zaman, saat kaçta? Geç başvuru nasıl yapılır?

MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 30 Ocak 2025 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından saat 23.59’a kadar yapabilecektir.



Sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen tüm adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir.

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