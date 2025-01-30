MSÜ geç başvuruları 2025: MSÜ geç başvuruları ne zaman, saat kaçta? Geç başvuru nasıl yapılır?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) geç başvuruları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ sınav takvimi sonrasında geç başvurular için tarih belli oldu. MSÜ sınavı için başvuru dönemini kaçıran adaylar geç başvuru günüyle birlikte sınav başvurusunda bulunabilecek. Peki, 2025 MSÜ geç başvuruları ne zaman, saat kaçta? MSÜ ge başvuru nasıl yapılır?
2025 MSÜ geç başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 23 Şubat tarihinde yapılacak 2025 MSÜ sınavı öncesinde başvurularını yapamayan adaylar, MSÜ geç başvurularıyla birlikte son kez başvuru şansı yakalayacak. Peki, 2025 MSÜ geç başvuruları ne zaman, saat kaçta? Geç başvuru nasıl yapılır?