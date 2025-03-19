MSÜ Kadın - Erkek Taban Puanları 2025 : Kara, Deniz, Hava Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları güncel

2025 MSÜ TABAN PUANLARI KADIN -ERKEK

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) için taban puanları, önceki yıl okula en son katılan öğrencinin puanına göre şekilleniyor. MSÜ kadın - erkek Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve Bando bölümleri için taban puanları aşağıdaki gibi:



Harp Okulları Erkek Adaylar



HHO - Sayısal - 360,51074

KHO, DHO, SG - Sayısal - 303,88396

KHO - Eşit ağırlık - 303,19929

KHO - Sözel - 342, 96547



Harp Okulları Kadın Adaylar



HHO - Sayısal - 389,34501

KHO, DHO, SG - Sayısal - 381,46140

KHO - Eşit ağırlık - 379,48876



Astsubay MYO Adayları



KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO - Genel puan türü - 264,49782



Bando Astsubay MYO Adaylar



Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) - Genel puan türü - 117,77636

Bando MYO (İlk tercihi bando olan) - Genel puan türü - 145,20848