MSÜ Kadın - Erkek Taban Puanları 2025 : Kara, Deniz, Hava Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları güncel
2025 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) taban puanları ve başarı sıralaması, sonuçlarını öğrenen adayların gündeminde. Kara, Deniz, Harp Okulu ile Sahil Güvenlik, bando ve meslek yüksekokulları güncel taban puanlarına göre tercih süreci de başlayacak. Adaylar puanların yanı sıra kontenjanları da sorguluyor. 2025 MSÜ taban puanı kaç, MSÜ kaç puanla alıyor?
MSÜ tavan ve taban puanları ile başarı sıralamaları, tercih aşamasında etkili oluyor. 23 Şubat tarihli Milli Savunma Üniversitesi sınavının sonuçları ise 18 Mart günü adaylara sunuluyor. Yayımlanan MSÜ tercih kulavuzu ile adaylar kontenjan sayısını görüntüleyebilecek. 2025 MSÜ taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?