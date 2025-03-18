MSÜ kadın - erkek taban puanları 2025: MSÜ Kara, Deniz, Hava Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve meslek yüksekokulu taban puanları açıklandı mı?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) yıllara göre taban puanları, sınava katılan adayların gündeminde. Kara, Deniz, Harp Okulu ile Sahil Güvenlik ve meslek yüksekokulları taban puanları ile başarı sıralamalarına göre öğrenciler tercih işlemlerini yapacak. 2025 MSÜ sınavı 23 Şubat günü yapılmıştı. İşte, MSÜ kadın-erkek HHO-DHO-HHO taban puanları...
MSÜ tavan ve taban puanları ile başarı sıralamaları, tercih aşamasında etkili oluyor. 23 Şubat tarihli Milli Savunma Üniversitesi sınavının sonuçları ise 18 Mart günü adaylara sunuluyor. Yayımlanan MSÜ tercih kulavuzu ile adaylar kontenjan sayısını görüntüleyebilecek. 2025 MSÜ taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?