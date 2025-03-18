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MSÜ kadın - erkek taban puanları 2025: MSÜ Kara, Deniz, Hava Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve meslek yüksekokulu taban puanları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) yıllara göre taban puanları, sınava katılan adayların gündeminde. Kara, Deniz, Harp Okulu ile Sahil Güvenlik ve meslek yüksekokulları taban puanları ile başarı sıralamalarına göre öğrenciler tercih işlemlerini yapacak. 2025 MSÜ sınavı 23 Şubat günü yapılmıştı. İşte, MSÜ kadın-erkek HHO-DHO-HHO taban puanları...

MSÜ kadın - erkek taban puanları 2025: MSÜ Kara, Deniz, Hava Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve meslek yüksekokulu taban puanları açıklandı mı? - 1

MSÜ tavan ve taban puanları ile başarı sıralamaları, tercih aşamasında etkili oluyor. 23 Şubat tarihli Milli Savunma Üniversitesi sınavının sonuçları ise 18 Mart günü adaylara sunuluyor. Yayımlanan MSÜ tercih kulavuzu ile adaylar kontenjan sayısını görüntüleyebilecek. 2025 MSÜ taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

EĞİTİM HABERLERİ

MSÜ kadın - erkek taban puanları 2025: MSÜ Kara, Deniz, Hava Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve meslek yüksekokulu taban puanları açıklandı mı? - 2

2025 MSÜ TABAN PUANLARI KADIN -ERKEK

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) için taban puanları, önceki yıl okula en son katılan öğrencinin puanına göre şekilleniyor. MSÜ kadın - erkek Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve Bando bölümleri için taban puanları aşağıdaki gibi:

Harp Okulları Erkek Adaylar

HHO - Sayısal - 360,51074
KHO, DHO, SG - Sayısal - 303,88396
KHO - Eşit ağırlık - 303,19929
KHO - Sözel - 342, 96547

Harp Okulları Kadın Adaylar

HHO - Sayısal - 389,34501
KHO, DHO, SG - Sayısal - 381,46140
KHO - Eşit ağırlık - 379,48876

Astsubay MYO Adayları

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO - Genel puan türü - 264,49782

Bando Astsubay MYO Adaylar

Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) - Genel puan türü - 117,77636
Bando MYO (İlk tercihi bando olan) - Genel puan türü - 145,20848

MSÜ kadın - erkek taban puanları 2025: MSÜ Kara, Deniz, Hava Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve meslek yüksekokulu taban puanları açıklandı mı? - 3

MSÜ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

2025 yılı MSÜ kontenjanları, sonuçların açıklanması ardından yayımlanacak kılavuzla duyurulacak.

MSÜ kadın - erkek taban puanları 2025: MSÜ Kara, Deniz, Hava Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve meslek yüksekokulu taban puanları açıklandı mı? - 4
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