MSÜ oturum ve başvuru takvimi: 2025 MSÜ sınavı ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (MSÜ) girmek isteyen adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklandı. Gelecek yılki oturumun başvuru tarihinin yanı sıra sınav tarihi de merak ediliyor. Peki, 2025 MSÜ sınavı ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi sınavı her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. 2025 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi yayımlanmadı. Milli Savunma Üniversitesi eğitimleri sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar sınav araştırmalarına hız verdi.