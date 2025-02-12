MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? (ÖSYM MSÜ 2025 sınav yerleri sorgulama)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılım sağlayacak adayların MSÜ sınav giriş belgelerini sınav günü yanında bulundurması gerekiyor. Peki, MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? (ÖSYM MSÜ 2025 sınav yerleri sorgulama) - 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı hazırlıklarını sürdüren adayların gündeminde sınav giriş belgesi var. Sınava girecekleri yer bilgisini öğrenmek isteyen adaylar, MSÜ sınav giriş belgeleri için ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor.

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MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? (ÖSYM MSÜ 2025 sınav yerleri sorgulama) - 2

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

MSÜ 2025 sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav giriş belgelerinin en geç bu tarihten 1 hafta önce 16 Şubat 2025 tarihinde paylaşılması bekleniyor.

MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? (ÖSYM MSÜ 2025 sınav yerleri sorgulama) - 3

MSÜ SINAVI SAATİ VE SÜRESİ

Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek. Buna göre sınav 165 dakika ( 2 saat 15 dakika) sürecek.

MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? (ÖSYM MSÜ 2025 sınav yerleri sorgulama) - 4

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

MSÜ sınav giriş belgesi online sistem üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar, MSÜ sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? (ÖSYM MSÜ 2025 sınav yerleri sorgulama) - 5

MSÜ SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?

MSÜ sınavına katılım sağlayacak adayların bazı belgeleri yanında bulundurması gerekiyor. Adayların, sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

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