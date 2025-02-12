MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? (ÖSYM MSÜ 2025 sınav yerleri sorgulama)
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılım sağlayacak adayların MSÜ sınav giriş belgelerini sınav günü yanında bulundurması gerekiyor. Peki, MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı hazırlıklarını sürdüren adayların gündeminde sınav giriş belgesi var. Sınava girecekleri yer bilgisini öğrenmek isteyen adaylar, MSÜ sınav giriş belgeleri için ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor.