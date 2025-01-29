MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? (Gözler MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranında)

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) tarihi yaklaşırken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Harp Okulları, ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'na girmek için binlerce adayın katılım sağlayacağı 2025 MSÜ sınavı giriş belgeleri, sınavdan önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanmak üzere erişime açılacak. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? (Gözler MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranında) - 1

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları ocak ayında tamamlandı. Başvuru süreci ardından gündeme gelen konulardan biri de MSÜ sınav giriş belgeleri oldu.

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MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? (Gözler MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranında) - 2

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar, MSÜ sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. ÖSYM'nin MSÜ sınav yerlerini sınavdan önceki hafta ilan etmesi bekleniyor.

MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? (Gözler MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranında) - 3

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? (Gözler MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranında) - 4

MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM bilgilerine göre MSÜ geç başvurular 30 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek. 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında 2025-MSÜ başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (30 Ocak 2025 tarihinde) 2025-MSÜ başvurularını yapabilecekler.

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