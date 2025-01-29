MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? (Gözler MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranında)
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) tarihi yaklaşırken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Harp Okulları, ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'na girmek için binlerce adayın katılım sağlayacağı 2025 MSÜ sınavı giriş belgeleri, sınavdan önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanmak üzere erişime açılacak. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları ocak ayında tamamlandı. Başvuru süreci ardından gündeme gelen konulardan biri de MSÜ sınav giriş belgeleri oldu.