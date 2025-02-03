MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? Sınava günler kaldı
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tarihine kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Adayların sınav günü MSÜ sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2025 oturumu için son hazırlıklarını yapan adayların gündeminde sınav giriş belgeleri var. MSÜ sınav giriş belgesinde sınav yeri bilgisi de yer alacak. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?