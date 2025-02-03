MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? Sınava günler kaldı

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tarihine kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Adayların sınav günü MSÜ sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? Sınava günler kaldı - 1

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2025 oturumu için son hazırlıklarını yapan adayların gündeminde sınav giriş belgeleri var.  MSÜ sınav giriş belgesinde sınav yeri bilgisi de yer alacak. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

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MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? Sınava günler kaldı - 2

MSÜ 2025 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimiyle MSÜ sınav tarihi duyuruldu. Takvime göre, sınav, 23 Şubat 2025 Pazar günü yapılacak

MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? Sınava günler kaldı - 3

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce, yani 17 Şubat 2025 civarında, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanması bekleniyor. 

MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? Sınava günler kaldı - 4

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

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