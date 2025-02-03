MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? Sınava günler kaldı

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2025 oturumu için son hazırlıklarını yapan adayların gündeminde sınav giriş belgeleri var. MSÜ sınav giriş belgesinde sınav yeri bilgisi de yer alacak. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?