MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama 2026: ÖSYM MSÜ sınav giriş belgeleri tarafından yayımlandı

Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) sınav giriş yerleri, üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak yapmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Bu yıl 5 Ocak'ta başlayan MSÜ başvuruları 29 Ocak'ta sona erdi. Başvurularını tamamlayan binlerce aday ise gözlerini MSÜ sınavının yapılacağı tarihe ve yayımlanacak olan sınav yerlerine çevirmişti. ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş yerleri 19 Şubat'ta duyuruldu. Peki, 2026 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.