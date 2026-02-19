MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama 2026: ÖSYM MSÜ sınav giriş belgeleri tarafından yayımlandı
Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) sınav giriş yerleri, üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak yapmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Bu yıl 5 Ocak'ta başlayan MSÜ başvuruları 29 Ocak'ta sona erdi. Başvurularını tamamlayan binlerce aday ise gözlerini MSÜ sınavının yapılacağı tarihe ve yayımlanacak olan sınav yerlerine çevirmişti. ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş yerleri 19 Şubat'ta duyuruldu. Peki, 2026 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) giriş belgelerini bugün itibarıyla adayların erişimine açtı. Peki, MSÜ sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?
2026 MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
2026 MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.