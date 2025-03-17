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MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler ÖSYM AİS ekranında

Milli Savunma Üniversitesi (2025-MSÜ) sınav sonuçları için geri sayım başladı. Kara, deniz, hava harp okulları ve 2 yıllık astsubay meslek yüksekokullarında üniversite eğitimi almak isteyen binlerce öğrenci 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavlarına katıldı. Sınavların üzerinden yaklaşık 3 hafta geçerken adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. MSÜ sınav sonuçları ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerinden elde ettikleri puanlar ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Adaylar, sınavdan elde ettikleri puanlara göre tercihlerini şekillendirecek. Peki, 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, takvimde yer alan tarih…

MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler ÖSYM AİS ekranında - 1

MSÜ sınav sonuçları için beklenen tarih yaklaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuçların açıklanma tarihini, paylaştığı takvimle duyurmuştu. MSÜ sınavı değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda kopya çektiği veya sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adayların puanları hesaplanmayacak. MSÜ sonuçları ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuç ekranına giriş yapabilecek. Peki MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, MSÜ sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…

EĞİTİM HABERLERİ

MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler ÖSYM AİS ekranında - 2

MSÜ SINAV SONUÇLARI 2025 TARİHİ BELLİ OLDU 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri, Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat tarihinde düzenlendi. 81 ilde yapılan merkezi sınavın sonuçları ise 18 Mart Salı günü erişime açılacak. ÖSYM’den sınav sonuçlarının açıklanma saatine ilişkin bir bilgilendirme yapılmazken sonuçların saat 10.00’dan önce erişime açılması bekleniyor.

MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler ÖSYM AİS ekranında - 3

AİS.OSYM.GOV.TR ADRESİNDEN ERİŞİME AÇILACAK

Adaylar, sınav sonuçlarını ais.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. ÖSYM’nin resmi internet sitesi osym.gov.tr adresinden ve sosyal medya hesaplarından “MSÜ sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra sonuç ekranı aktif olacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek. 

MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler ÖSYM AİS ekranında - 4

MSÜ sınav sonuçları ekranında adayların Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler derslerinden doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

Adaylar sonuçlar bölümünde sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel puan türünden elde ettikleri toplam puanları görüntüleyebilecek.

MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler ÖSYM AİS ekranında - 5

TERCİH TAKVİMİ HENÜZ BELLİ OLMADI


Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa süre içerisinde ÖSYM, tercih takvimini duyuracak. Adaylar sınava başvuru yaptıkları ekran üzerinden benzer şekilde tercihlerini yapabilecek.

Geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelerde tavan-taban puanlar dikkate alınarak tercihler şekillendirecek. MSÜ sınavının zorluk derecesine göre her yıl taban puanlar değişiklik gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl 3 Nisan - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih süreci tamamlanmıştı.

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