MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler ÖSYM AİS ekranında
Milli Savunma Üniversitesi (2025-MSÜ) sınav sonuçları için geri sayım başladı. Kara, deniz, hava harp okulları ve 2 yıllık astsubay meslek yüksekokullarında üniversite eğitimi almak isteyen binlerce öğrenci 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavlarına katıldı. Sınavların üzerinden yaklaşık 3 hafta geçerken adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. MSÜ sınav sonuçları ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerinden elde ettikleri puanlar ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Adaylar, sınavdan elde ettikleri puanlara göre tercihlerini şekillendirecek. Peki, 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, takvimde yer alan tarih…
MSÜ sınav sonuçları için beklenen tarih yaklaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuçların açıklanma tarihini, paylaştığı takvimle duyurmuştu. MSÜ sınavı değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavda kopya çektiği veya sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adayların puanları hesaplanmayacak. MSÜ sonuçları ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuç ekranına giriş yapabilecek. Peki MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, MSÜ sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…