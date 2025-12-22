MSÜ sınav ve başvuru takvimi: 2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?
22.12.2025 16:20
Deniz Ogan
Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) sınavı başvurularının başlayacağı tarih, üniversite eğitimlerini askeri alanda almak isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl ÖSYM tarafından bir kez uygulanan MSÜ sınavı öncesinde başvuru takvimi belli oldu. Peki, 2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 MSÜ başvuru ve sınav takvimi, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi sonrasında MSÜ başvuru tarihi belli oldu.
2026 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu.
Buna göre; 2026 MSÜ 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.
Başvuru işlemleri ise ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.
2026 MSÜ TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026
Geç Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2026
Sınav Tarihi: 1 Mart 2026
Sonuç Tarihi: 26 Mart 2025