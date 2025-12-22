MSÜ sınav ve başvuru takvimi: 2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) sınavı başvurularının başlayacağı tarih, üniversite eğitimlerini askeri alanda almak isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Her yıl ÖSYM tarafından bir kez uygulanan MSÜ sınavı öncesinde başvuru takvimi belli oldu. Peki, 2026 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?