MSÜ sınav yerleri 2025: MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (ÖSYM MSÜ sınav tarihi)
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. 23 Şubat tarihinde yapılacak olan 2025 yılı MSÜ sınavı öncesinde, sınava girecek olan adaylar sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2025 MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
2025 MSÜ sınavı için geri sayım başlamasıyla birlikte, askeri öğrenci olabilmek için sınava katılım sağlayacak olan adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2025 MSÜ sınav giriş yerleri için artık çok az bir zaman kaldı. Peki, 2025 MSÜ sınav yerleri ne zaman yayımlanacak?