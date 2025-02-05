MSÜ sınav yerleri 2025: MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (ÖSYM MSÜ sınav tarihi)

2025 MSÜ sınavı için geri sayım başlamasıyla birlikte, askeri öğrenci olabilmek için sınava katılım sağlayacak olan adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2025 MSÜ sınav giriş yerleri için artık çok az bir zaman kaldı. Peki, 2025 MSÜ sınav yerleri ne zaman yayımlanacak?