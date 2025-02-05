MSÜ sınav yerleri 2025: MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (ÖSYM MSÜ sınav tarihi)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. 23 Şubat tarihinde yapılacak olan 2025 yılı MSÜ sınavı öncesinde, sınava girecek olan adaylar sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2025 MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav yerleri 2025: MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (ÖSYM MSÜ sınav tarihi) - 1

2025 MSÜ sınavı için geri sayım başlamasıyla birlikte, askeri öğrenci olabilmek için sınava katılım sağlayacak olan adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2025 MSÜ sınav giriş yerleri için artık çok az bir zaman kaldı. Peki, 2025 MSÜ sınav yerleri ne zaman yayımlanacak?

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MSÜ sınav yerleri 2025: MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (ÖSYM MSÜ sınav tarihi) - 2

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından MSÜ sınav giriş yerleri henüz yayımlanmadı. MSÜ sınav giriş yerleri genelde sınava 10 gün kala ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

Buna göre; 2025 MSÜ sınav giriş yerlerinin 10-14 Şubat tarihlerinde duyurulması bekleniyor.

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MSÜ sınav yerleri 2025: MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? (ÖSYM MSÜ sınav tarihi) - 3

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

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