MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? 2025 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Gözler ÖSYM duyurusunda
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (MSÜ) katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Adayların sınav günü MSÜ sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? 2025 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için son hazırlıklarını yapan öğrencilerin gündeminde sınav giriş belgesi var. Sınav yerleri bilgisinin de yer alacağı sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlanacak.