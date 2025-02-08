MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? 2025 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Gözler ÖSYM duyurusunda

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için son hazırlıklarını yapan öğrencilerin gündeminde sınav giriş belgesi var. Sınav yerleri bilgisinin de yer alacağı sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlanacak.