MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sınav giriş belgeleri
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı-2025 başvuruları birkaç hafta önce sona erdi. TSK bünyesinde subay ve astsubay olarak görev almak isteyen gençlerin katılım sağlayacağı sınavın, giriş belgelerinin ne zaman adayların erişimine açılacağı merak konusu oldu. Peki, MSÜ 2025 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ait giriş belgeleri, söz konusu sınava katılım sağlamak için başvurularını tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Sınava yaklaşık 2 hafta olmasına rağmen adaylar, 2025 MSÜ sınavı oturumuna girecekleri okul ve salon bilgilerini merak ediyor. İşte, MSÜ 2025 sınav yerleri hakkında ayrıntılar...