MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sınav giriş belgeleri

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı-2025 başvuruları birkaç hafta önce sona erdi. TSK bünyesinde subay ve astsubay olarak görev almak isteyen gençlerin katılım sağlayacağı sınavın, giriş belgelerinin ne zaman adayların erişimine açılacağı merak konusu oldu. Peki, MSÜ 2025 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sınav giriş belgeleri - 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ait giriş belgeleri, söz konusu sınava katılım sağlamak için başvurularını tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. Sınava yaklaşık 2 hafta olmasına rağmen adaylar, 2025 MSÜ sınavı oturumuna girecekleri okul ve salon bilgilerini merak ediyor. İşte, MSÜ 2025 sınav yerleri hakkında ayrıntılar...

EĞİTİM HABERLERİ

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sınav giriş belgeleri - 2

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

MSÜ 2025 sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav giriş belgelerinin bu tarihten 1 hafta önce 16 Şubat 2025 tarihinde paylaşılması bekleniyor.

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sınav giriş belgeleri - 3

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, MSÜ sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sınav giriş belgeleri - 4

MSÜ SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER

ÖSYM tarafından sınav öncesinde MSÜ giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesinden erişime açılacak. Adayların, sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER