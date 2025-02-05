MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sınav tarihi

2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) başvurularında artık sona gelindi. 2025 MSÜ başvurularının ardından, sınav giriş yerlerinin yazdığı sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sınav tarihi - 1

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ise sona erdi. ÖSYM tarafından alınan MSÜ başvurularının ardından, sınav giriş yerlerine dair araştırmalar hız kazanacak.İşte, 2025 MSÜ sınav giriş yerlerine dair bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sınav tarihi - 2

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 MSÜ sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair henüz ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

ÖSYM'nin MSÜ sınav yerlerini sınavdan önceki hafta ilan etmesi bekleniyor.

2025 MSÜ sınav giriş yerlerinin 10-14 Şubat tarihlerinde duyurulması bekleniyor.

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sınav tarihi - 3

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.


Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER