MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sınav tarihi
2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) başvurularında artık sona gelindi. 2025 MSÜ başvurularının ardından, sınav giriş yerlerinin yazdığı sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ise sona erdi. ÖSYM tarafından alınan MSÜ başvurularının ardından, sınav giriş yerlerine dair araştırmalar hız kazanacak.İşte, 2025 MSÜ sınav giriş yerlerine dair bilgiler...