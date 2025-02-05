MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sınav tarihi

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2025 MSÜ sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair henüz ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.



ÖSYM'nin MSÜ sınav yerlerini sınavdan önceki hafta ilan etmesi bekleniyor.

2025 MSÜ sınav giriş yerlerinin 10-14 Şubat tarihlerinde duyurulması bekleniyor.