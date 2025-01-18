MSÜ sınavı ne zaman? 2025 MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek? (ÖSYM MSÜ takvimi)

2025 MSÜ sınavı için tarih araştırmaları başladı. 2 Ocak'ta başlayan 2025 MSÜ başvurularının ardından, başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini sınav tarihine çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimi sonrasında sınav tarihi belli oldu. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? 2025 MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek?