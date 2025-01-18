MSÜ sınavı ne zaman? 2025 MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek? (ÖSYM MSÜ takvimi)
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının ne zaman yapılacağı, başvurularını tamamlayan askeri öğrenci adayları tarafından sorgulanıyor. Üniversite eğitimini askeri öğrenci olarak yapmak ve mezun olduktan sonra Milli Savunma Bakanlığına bağlı çalışmak isteyen adaylar, gözlerini 2025 MSÜ sınavı tarihine çevirdi. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? 2025 MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek?
2025 MSÜ sınavı için tarih araştırmaları başladı. 2 Ocak'ta başlayan 2025 MSÜ başvurularının ardından, başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini sınav tarihine çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimi sonrasında sınav tarihi belli oldu. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? 2025 MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek?