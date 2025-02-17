MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta? (MSÜ 2025 sınavı süresiyle ilgili bilgiler)
2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), için geri sayım sürerken gözler kılavuzda yer alan ayrıntılara çevrildi. Sınava katılım gösteren adaylar, sınav tarihi ve süresini araştırıyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak?
2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. 2025-MSÜ için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.