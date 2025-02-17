MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta? (MSÜ 2025 sınavı süresiyle ilgili bilgiler)

2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), için geri sayım sürerken gözler kılavuzda yer alan ayrıntılara çevrildi. Sınava katılım gösteren adaylar, sınav tarihi ve süresini araştırıyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak?

MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta? (MSÜ 2025 sınavı süresiyle ilgili bilgiler) - 1

2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. 2025-MSÜ için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta? (MSÜ 2025 sınavı süresiyle ilgili bilgiler) - 2

2025-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) başvuru yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.

MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta? (MSÜ 2025 sınavı süresiyle ilgili bilgiler) - 3

2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta? (MSÜ 2025 sınavı süresiyle ilgili bilgiler) - 4

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

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