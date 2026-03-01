MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? MSÜ kaç dakika, kaç soru? 2026 ÖSYM MSÜ sınav bilgisi
01.03.2026 08:47
NTV - Haber Merkezi
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) bugün uygulanacak. Üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak yapabilmek ve mezuniyetlerinin ardından subay ve astsubay olabilme şansını yakalamak isteyen adayların katılım sağlayacağı MSÜ sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü yapılacak. Sınava az bir zaman kala MSÜ sınavının saat kaçta başlayıp kaçta biteceği ve sınavda kaç soru sorulacağı merak ediliyor. Peki, 2026 MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? MSÜ kaç dakika, kaç soru?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) ÖSYM takvimi doğrultusunda mart ayının ilk günü gerçekleştirilecek. Sınav, 81 il merkezinde uygulanacak. Peki, MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? MSÜ kaç dakika, kaç soru?
2026 MSÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Saat 10.15'te başlayacak olan sınavda adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.
Sınav, saat 13.00'te sona erecek.
2026 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. 2026 yılı takvimine göre sınav sonuçları, 26 Mart'ta açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.