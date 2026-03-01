MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? MSÜ kaç dakika, kaç soru? 2026 ÖSYM MSÜ sınav bilgisi

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) bugün uygulanacak. Üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak yapabilmek ve mezuniyetlerinin ardından subay ve astsubay olabilme şansını yakalamak isteyen adayların katılım sağlayacağı MSÜ sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü yapılacak. Sınava az bir zaman kala MSÜ sınavının saat kaçta başlayıp kaçta biteceği ve sınavda kaç soru sorulacağı merak ediliyor. Peki, 2026 MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek? MSÜ kaç dakika, kaç soru?