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MSÜ sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi: MSÜ 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılım sağlayan adaylar, sınavın hemen ardından sonuç araştırmalarına başladı. MSÜ sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi.

MSÜ sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi: MSÜ 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ)  ÖSYM takvimi doğrultusunda şubat ayının son günlerinde yapıldı. Sınav, 81 il, 133 sınav merkezinde 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı. 670 bin 718 adayın başvurduğu 2025-MSÜ'de 89 bin 228 kişi görev aldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınav, saat 13.00'te sona erdi.

EĞİTİM HABERLERİ

MSÜ sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi: MSÜ 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

MSÜ 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sonuç tarihi  günler öncesinde ÖSYM tarafından duyuruldu. 2025 yılı takvimine göre sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak.

MSÜ sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi: MSÜ 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

MSÜ sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi: MSÜ 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

MSÜ 2025 CEVAP KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

Aday cevapları ve soruların doğru cevaplarına, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden paylaşıldı. 

Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresine TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

MSÜ 2025 CEVAP KİTAPÇIKLARI İÇİN TIKLAYIN

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