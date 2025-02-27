MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları tarihi belli oldu
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merak ediliyor. 23 Şubat tarihinde binlerce kişinin katılımıyla tamamlanan 2025 MSÜ sınavı sonrasında, askeri öğrenci olabilmek için sınava katılım sağlayan öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 MSÜ sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat'ta yapılan MSÜ sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar alacakları puanları merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimi sonrasında sonuçların açıklancağı tarih belli oldu. Peki, 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?