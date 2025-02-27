MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları tarihi belli oldu

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merak ediliyor. 23 Şubat tarihinde binlerce kişinin katılımıyla tamamlanan 2025 MSÜ sınavı sonrasında, askeri öğrenci olabilmek için sınava katılım sağlayan öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları tarihi belli oldu - 1

2025 MSÜ sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat'ta yapılan MSÜ sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar alacakları puanları merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimi sonrasında sonuçların açıklancağı tarih belli oldu. Peki, 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları tarihi belli oldu - 2

2025 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları tarihi belli oldu - 3

MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre,

"23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 23 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci, 5 Mart 2025 tarihi saat 23.59’da sona erecek." denildi.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları tarihi belli oldu - 4

2025 MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

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