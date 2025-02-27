MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları tarihi belli oldu

2025 MSÜ sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat'ta yapılan MSÜ sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar alacakları puanları merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimi sonrasında sonuçların açıklancağı tarih belli oldu. Peki, 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?