MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM MSÜ sonuç tarihi belli oldu

2026 MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak yapmak ve ilerde subay ve astsubay olabilme fırsatını yakalamak isteyen adaylar bugün uygulanacak MSÜ sınavına katılım sağlayacak. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve günü de merak ediyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?