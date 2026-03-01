MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM MSÜ sonuç tarihi belli oldu
01.03.2026 09:30
NTV - Haber Merkezi
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart'ta uygulanacak. MSÜ sınavına girecek olan subay ve astsubay adayları için heyecanlı bekleyiş başlarken, gözler 2026 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 takvimine göre MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ sınav sonuç tarihi.
2026 MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak yapmak ve ilerde subay ve astsubay olabilme fırsatını yakalamak isteyen adaylar bugün uygulanacak MSÜ sınavına katılım sağlayacak. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve günü de merak ediyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 MSÜ sınav takvimiyle birlikte MSÜ sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre; 1 Mart 2026 Pazar günü uygulanacak olan MSÜ sınavı 26 Mart'ta ÖSYM tarafından açıklanacak.
MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek.