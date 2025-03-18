MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 ÖSYM MSÜ sonuç açıklama ekranı

2025-2026 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından yapılan 2025-MSÜ sınavına ilişkin sonuçlar ilan edilmek üzere. ÖSYM, yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçları adayların erişimine açacak. Sonrasında ise tercih süreçlerine dair duyurular takip edilecek. İşte, 2025 ÖSYM MSÜ sonuç açıklama ekranı...