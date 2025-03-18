MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 ÖSYM MSÜ sonuç açıklama ekranı
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuçlarına dair geri sayım sona ermek üzere. Yılda bir kez düzenlenen MSÜ'nün sonuçlarının açıklanmasının ardından MSÜ bünyesindeki okullara öğrenci alım süreci başlayacak. 2025 MSÜ sonuçları, subay ve astsubay adayları tarafından yapılacak açıklamanın ardından öğrenilebilecek. Tüm gözler şimdi ÖSYM'den gelecek sonuç açıklaması duyurusunda olacak. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2025-2026 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından yapılan 2025-MSÜ sınavına ilişkin sonuçlar ilan edilmek üzere. ÖSYM, yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçları adayların erişimine açacak. Sonrasında ise tercih süreçlerine dair duyurular takip edilecek. İşte, 2025 ÖSYM MSÜ sonuç açıklama ekranı...