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MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 ÖSYM MSÜ sonuç açıklama ekranı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuçlarına dair geri sayım sona ermek üzere. Yılda bir kez düzenlenen MSÜ'nün sonuçlarının açıklanmasının ardından MSÜ bünyesindeki okullara öğrenci alım süreci başlayacak. 2025 MSÜ sonuçları, subay ve astsubay adayları tarafından yapılacak açıklamanın ardından öğrenilebilecek. Tüm gözler şimdi ÖSYM'den gelecek sonuç açıklaması duyurusunda olacak. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 ÖSYM MSÜ sonuç açıklama ekranı - 1

2025-2026 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından yapılan 2025-MSÜ sınavına ilişkin sonuçlar ilan edilmek üzere. ÖSYM, yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçları adayların erişimine açacak. Sonrasında ise tercih süreçlerine dair duyurular takip edilecek. İşte, 2025 ÖSYM MSÜ sonuç açıklama ekranı...

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MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 ÖSYM MSÜ sonuç açıklama ekranı - 2

2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2025 yılı takvimine göre MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak.

MSÜ 2025 sınav sonuçlarının, 18 Mart Salı günü erken saatlerde erişime açılması bekleniyor.

Söz konusu MSÜ oturumuna katılan ve sonuçları bekleyen adayların, sabah saatlerinden itibaren ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesapları ve web sitesini kontrol etmesi gerekli.

MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 ÖSYM MSÜ sonuç açıklama ekranı - 3

MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 ÖSYM MSÜ sonuç açıklama ekranı - 4

2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.

Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı.

Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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