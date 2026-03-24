MSÜ soru ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı: 2026 MSÜ soru ve cevapları erişime açıldı
24.03.2026 14:57
NTV - Haber Merkezi
MSÜ soru ve cevap anahtarı, 1 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak ediliyordu. MSÜ soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte 2026 MSÜ soru ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı.
1 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Mart 2026 tarihinde saat 14.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.
MSÜ SORU VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.
Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek.
Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.