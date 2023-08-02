MSÜ sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat sonuçları bekleniyor
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanmıştı. 29 Mayıs'ta tamamlanan MSÜ tercih işlemlerinin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. Şimdi ise mülakatlar gündemde. Mülakatlara katılım sağlayan adaylar şimdi sonuçlara odaklandı. Peki, MSÜ sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Askeri okullarda eğitim alacak adaylar MSÜ mülakat sonuçlarını bekliyor. MSÜ mülakatları, sonuçların ilan edilmesinin ardından adayların beklentileri arasında yer alıyor. Askeri öğrenci adayları, MSÜ'nün sonuçları ne zaman ilan edeceği merak ediliyor. İşte, bu kapsamda güncel bilgiler...