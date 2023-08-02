MSÜ sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat sonuçları bekleniyor

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanmıştı. 29 Mayıs'ta tamamlanan MSÜ tercih işlemlerinin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. Şimdi ise mülakatlar gündemde. Mülakatlara katılım sağlayan adaylar şimdi sonuçlara odaklandı. Peki, MSÜ sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat sonuçları bekleniyor - 1

Askeri okullarda eğitim alacak adaylar MSÜ mülakat sonuçlarını bekliyor. MSÜ mülakatları, sonuçların ilan edilmesinin ardından adayların beklentileri arasında yer alıyor. Askeri öğrenci adayları, MSÜ'nün sonuçları ne zaman ilan edeceği merak ediliyor. İşte, bu kapsamda güncel bilgiler...

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MSÜ sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat sonuçları bekleniyor - 2

MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada;

"1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.

MSÜ sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat sonuçları bekleniyor - 3

MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ mülakatları 4 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra MSÜ mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortalarında açıklanması bekleniyor.

Ancak sınav sonuçları hakkında henüz bir duyuru gelmedi.

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