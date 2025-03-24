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MSÜ taban puanları ve kontenjanları listesi 2025: MSÜ KHO, HHO, DHO ve Atsubay meslek yüksekokulu taban puanları açıklandı mı?

MSÜ taban puanları 2025, tercih ekranının erişime açılmasıyla birlikte merak ediliyor. Sınavdan elde ettikleri sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türleriyle tercih yapmaya hazırlanan kadın-erkek adaylar, Harp okulları ve meslek yüksekokullarının bu yıl kaç puanla alım yapacağını merak ediyor. Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri bu yıl 24 Mart- 18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak. Tercihler personel.temin.gov.tr adresi züerinden gerçekleştirilecek. Peki MSÜ taban puanları 2025 açıklandı mı? MSÜ kaç puanla kazanılır? İşte, Milli Savunma Üniversitesi’nin son alım yaptığı puanlar….

MSÜ taban puanları ve kontenjanları listesi 2025: MSÜ KHO, HHO, DHO ve Atsubay meslek yüksekokulu taban puanları açıklandı mı? - 1

Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve 2 yıllık astsubay meslek yüksekokullarını tercih etmeye hazırlanan adaylar taban puanlarına göre hareket edecek. Taban puanları alım yapılan en düşük puanı ifade ederken tavan puan ise en yüksek puan anlamına geliyor. MSÜ’de ilk tercih aşamasını yapmayan adaylar ikinci tercih etabına çağrılmayacak. Yerleştirmede harp okulları ve meslek yüskeokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır. Adayların yerleştirmelerinde ADP sıraları dikkate alınarak yapılacak. Peki MSÜ taban puanları belli oldu mu? İşte, MSÜ taban puanlarına ilişkin son gelişmeler…

EĞİTİM HABERLERİ

MSÜ taban puanları ve kontenjanları listesi 2025: MSÜ KHO, HHO, DHO ve Atsubay meslek yüksekokulu taban puanları açıklandı mı? - 2

MSÜ TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitsi, erkek-kadın taban puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişiyor. MSÜ 2025 taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra Kara, Deniz, Hava Harp okulları ve Astsubay meslek yüksekokulu taban puanları belli olacak.

2024 yılında yapılan yerleştirmelerde Hava harp okulu erkek adaylar için sayısaldan en düşük 360 puanla alım yaparken kadın adaylarda ise taban puan 389 olarak belirlenmişti. Son yerleştirmelerde MSÜ taban puanları şu şekilde;

Harp Okulları Erkek Adaylar

HHO - Sayısal - 360,51074
KHO, DHO, SG - Sayısal - 303,88396
KHO - Eşit ağırlık - 303,19929
KHO - Sözel - 342, 96547

Harp Okulları Kadın Adaylar

HHO - Sayısal - 389,34501
KHO, DHO, SG - Sayısal - 381,46140
KHO - Eşit ağırlık - 379,48876

MSÜ taban puanları ve kontenjanları listesi 2025: MSÜ KHO, HHO, DHO ve Atsubay meslek yüksekokulu taban puanları açıklandı mı? - 3

Astsubay MYO Adayları

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO - Genel puan türü - 264,49782

Bando Astsubay MYO Adaylar

Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) - Genel puan türü - 117,77636
Bando MYO (İlk tercihi bando olan) - Genel puan türü - 145,20848

MSÜ taban puanları ve kontenjanları listesi 2025: MSÜ KHO, HHO, DHO ve Atsubay meslek yüksekokulu taban puanları açıklandı mı? - 4

MSÜ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve ADP sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Yerleştirme" sürecinde intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda Millî Savunma Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulması durumunda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunan ve o tercihte sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilebilecektir.

MSÜ taban puanları ve kontenjanları listesi 2025: MSÜ KHO, HHO, DHO ve Atsubay meslek yüksekokulu taban puanları açıklandı mı? - 5

 Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

MSÜ taban puanları ve kontenjanları listesi 2025: MSÜ KHO, HHO, DHO ve Atsubay meslek yüksekokulu taban puanları açıklandı mı? - 6

2025 MSÜ TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat 2025 tarihinde icra edilen 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (18 Nisan günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

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