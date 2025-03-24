MSÜ taban puanları ve kontenjanları listesi 2025: MSÜ KHO, HHO, DHO ve Atsubay meslek yüksekokulu taban puanları açıklandı mı?
MSÜ taban puanları 2025, tercih ekranının erişime açılmasıyla birlikte merak ediliyor. Sınavdan elde ettikleri sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türleriyle tercih yapmaya hazırlanan kadın-erkek adaylar, Harp okulları ve meslek yüksekokullarının bu yıl kaç puanla alım yapacağını merak ediyor. Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri bu yıl 24 Mart- 18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak. Tercihler personel.temin.gov.tr adresi züerinden gerçekleştirilecek. Peki MSÜ taban puanları 2025 açıklandı mı? MSÜ kaç puanla kazanılır? İşte, Milli Savunma Üniversitesi’nin son alım yaptığı puanlar….
Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve 2 yıllık astsubay meslek yüksekokullarını tercih etmeye hazırlanan adaylar taban puanlarına göre hareket edecek. Taban puanları alım yapılan en düşük puanı ifade ederken tavan puan ise en yüksek puan anlamına geliyor. MSÜ’de ilk tercih aşamasını yapmayan adaylar ikinci tercih etabına çağrılmayacak. Yerleştirmede harp okulları ve meslek yüskeokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır. Adayların yerleştirmelerinde ADP sıraları dikkate alınarak yapılacak. Peki MSÜ taban puanları belli oldu mu? İşte, MSÜ taban puanlarına ilişkin son gelişmeler…