MSÜ taban ve tavan puanları 2026: MSÜ tercihleri ne zaman? Taban ve tavan puanları belli oldu mu?
24.03.2026 11:01
NTV - Haber Merkezi
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 taban ve tavan puanları, MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. 1 Mart 2026'da gerçekleştirilen sınavın ardından, binlerce subay ve astsubay adayı şimdi gözlerini MSÜ tercih tarihleri ve taban puanları tablosuna dikmiş durumda. Adaylar, Hava, Deniz ve Kara Harp Okulları için belirlenen taban puanlara göre tercihlerini yapacak. Peki, 2026 MSÜ tercihleri ne zaman? Taban ve tavan puanları belli oldu mu?
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2025 MSÜ tercih işlemleri geçtiğimiz yıl 24 Mart - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında, Millî Savunma Bakanlığı personel temin sitesi üzerinden yapılmaya başlamıştı. Bu yıl da tercih işlemlerinin bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.
Tercihleri kabul edilen adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılacaklar.
2026 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2026 yılının MSÜ taban ve taban puanları henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yılın MSÜ tercihlerine göre taban puanları şu şekildeydi:
Hava Harp Okulu 340,29930 363,38460
Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil Güvenlik) 287,91733 355,60884
Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık) 288,10294 362,43486
Kara Harp Okulu (Sözel) 325,52641
Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO 252,16987 327,91907
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
Bando MYO (İlk tercihi Bando Olan) 115,98379 302,0242
Bando MYO (Tercihleri arasında Bando Olan) 222,68338