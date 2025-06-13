MSÜ tercih değerlendirmeleri tamamlandı mı? MSÜ tercih sonuçlarında son durum
Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim almak isteyen binlerce aday, 24 Mart – 18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdikleri tercih işlemlerinin ardından gözlerini PERTEM (personeltemin.msb.gov.tr) üzerinden yapılacak sonuç açıklamasına çevirdi. Yoğun bir heyecanla beklenen yerleştirme sonuçları için adaylar "MSÜ 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı tercih süreci, 24 Mart’ta adayların erişimine açılmış ve 18 Nisan’da tamamlanmıştı. Bu süreçte tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar şimdi gözlerini Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi açıklamalarına çevirdi. Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekleyen binlerce genç, sürecin bir sonraki aşamasına geçebilmek için sonuç ekranında yapılacak duyuruyu dört gözle takip ediyor. Açıklanacak sonuçlar, adayların askeri öğrenci olma yolundaki kaderini belirleyecek en kritik adımlardan biri olacak.