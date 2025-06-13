MSÜ tercih değerlendirmeleri tamamlandı mı? MSÜ tercih sonuçlarında son durum

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı tercih süreci, 24 Mart’ta adayların erişimine açılmış ve 18 Nisan’da tamamlanmıştı. Bu süreçte tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar şimdi gözlerini Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi açıklamalarına çevirdi. Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekleyen binlerce genç, sürecin bir sonraki aşamasına geçebilmek için sonuç ekranında yapılacak duyuruyu dört gözle takip ediyor. Açıklanacak sonuçlar, adayların askeri öğrenci olma yolundaki kaderini belirleyecek en kritik adımlardan biri olacak.