MSÜ tercih değerlendirmeleri tamamlandı mı? MSÜ tercih sonuçlarında son durum

Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim almak isteyen binlerce aday, 24 Mart – 18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdikleri tercih işlemlerinin ardından gözlerini PERTEM (personeltemin.msb.gov.tr) üzerinden yapılacak sonuç açıklamasına çevirdi. Yoğun bir heyecanla beklenen yerleştirme sonuçları için adaylar "MSÜ 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

MSÜ tercih değerlendirmeleri tamamlandı mı? MSÜ tercih sonuçlarında son durum - 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı tercih süreci, 24 Mart’ta adayların erişimine açılmış ve 18 Nisan’da tamamlanmıştı. Bu süreçte tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar şimdi gözlerini Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi açıklamalarına çevirdi. Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekleyen binlerce genç, sürecin bir sonraki aşamasına geçebilmek için sonuç ekranında yapılacak duyuruyu dört gözle takip ediyor. Açıklanacak sonuçlar, adayların askeri öğrenci olma yolundaki kaderini belirleyecek en kritik adımlardan biri olacak.

EĞİTİM HABERLERİ

MSÜ tercih değerlendirmeleri tamamlandı mı? MSÜ tercih sonuçlarında son durum - 2

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl tercihler 3-10 Mayıs tarihleri arasında alınırken sonuçlar 11 Haziran tarihinde duyurulmuştu. MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının 2. haftası itibarıyla erişime açılması bekleniyor. MSÜ tercih sonuçları PERTEM sistemi üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve e‑Devlet şifreleri ile giriş yaparak, yerleşip yerleştirilmediklerini öğrenecek

MSÜ tercih değerlendirmeleri tamamlandı mı? MSÜ tercih sonuçlarında son durum - 3

İKİNİ SEÇİM AŞAMASI NASI OLACAK?

Sonuçlar açıklandığında, MSB ikinci aşama takvimini ilan edecek. Genellikle Haziran sonu–Temmuz başı arasında kodlanan süreç aşağıdaki aşamalardan oluşuyor:

Evrak ve dosya kontrolü

Fiziki değerlendirme

Kişilik testi

Fiziki yeterlilik sınavı

Mülakatla

MSÜ tercih değerlendirmeleri tamamlandı mı? MSÜ tercih sonuçlarında son durum - 4

Geçen yıl bu aşamalar 26 Haziran–20 Temmuz arasında yürütülmüştü, bu nedenle bu yıl da benzer bir zamanlama bekleniyor:

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