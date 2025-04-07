MSÜ tercih sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatlar ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında tamamlanan 2025 MSÜ tercih işlemlerinin ardından, askeri öğrenci olabilmek için gün sayan adayların gözü tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ise gözler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak mülakat aşamasına çevrilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatlar ne zaman?

MSÜ tercih sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatlar ne zaman? - 1

2025 MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. MSÜ tercih sürecinin 18 Nisan'da tamamlanmasıyla birlikte adaylar tercih sonuçları için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz yıl haziran ayında açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatlar ne zaman?

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MSÜ tercih sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatlar ne zaman? - 2

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatlar ne zaman? - 3

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI (MÜLAKATLAR) NE ZAMAN?

MSB tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran - 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

MSÜ mülakatlarının bu yıl haziran ayı başlarında başlaması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatlar ne zaman? - 4

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

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