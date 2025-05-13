MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 PERTEM MSÜ tercih sonuçları tarihi
Milli Savunma Üniversitesi (2025-MSÜ) tercih sonuçları, askeri öğrenci olarak üniversite eğitimlerini tamamlamak isteyen ve 18 Nisan'da tercihlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) personel temin adresi üzerinden açıklanacak olan tercih sonuçları için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarının ardından gözler MSÜ tercih sonuçlarına çevriliyor. Adaylar, 2025 MSÜ sınavından aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından ise MSÜ tercih sonuçları kısa bir zaman sonra açıklanacak. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?