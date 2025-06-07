MSÜ tercih sonuçları MSB sorgulama ekranı 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler PERTEM sayfasında
2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarında son durum, askeri öğrenci olabilme hayali kuran adayların gündeminde yer alıyor. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim almak isteyen adaylar, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 yılı MSÜ tercih süreci, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda tamamlandı. Ancak, tercih sonuçları henüz ilan edilmedi. Adaylar, tercih sonuçlarını personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?