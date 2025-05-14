MSÜ tercih sonuçları MSB sorgulama ekranı 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler MSB personel temin adresinde

Milli Savunma Üniversitesi (2025-MSÜ) tercih sonuçları, askeri öğrenci olarak üniversite eğitimlerini tamamlamak isteyen ve 18 Nisan'da tercihlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) personel temin adresi üzerinden açıklanacak olan tercih sonuçları için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları MSB sorgulama ekranı 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler MSB personel temin adresinde - 1

Her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarının ardından gözler MSÜ tercih sonuçlarına çevriliyor. Adaylar, 2025 MSÜ sınavından aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından ise MSÜ tercih sonuçları kısa bir zaman sonra açıklanacak. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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MSÜ tercih sonuçları MSB sorgulama ekranı 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler MSB personel temin adresinde - 2

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 18 Nisan'da sona erdi. 

MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları MSB sorgulama ekranı 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler MSB personel temin adresinde - 3

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

MSÜ mülakatlarının bu yıl haziran ayı başlarında başlaması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları MSB sorgulama ekranı 2025: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler MSB personel temin adresinde - 4

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sorgulama ekranı eklenecektir.

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