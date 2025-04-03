MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak. Tercih işlemlerini online şekilde tamamlayan askeri öğrenci adayları şimdiden sonuçlara odaklandı. Peki, MSÜ 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları kapsamında tercihler alınmaya devam ediyor. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapan adaylar sonuçların ilan edileceği takvimi bekliyor. İşte, MSÜ tercih sonuçlarında son bilgiler...