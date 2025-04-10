MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ tercih sonucu
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) katılarak, TSK bünyesinde çalışma hayali kuran gençler, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. 2025 MSÜ sınav sonuçları kapsamında tercihler alınmaya devam ediyor. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapan adaylar sonuçların ilan edileceği takvimi bekliyor. Peki, MSÜ 2025 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla başlayan süreç devam ediyor. MSÜ tercihleri, 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında alınmaya devam edecek. Tercih işlemlerini online şekilde tamamlayan askeri öğrenci adayları şimdiden sonuçlara odaklandı. İşte, MSÜ tercih sonuçlarında son bilgiler...