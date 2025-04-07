MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu? (2025 MSÜ tercih sonuçları sorgulama)
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında tamamlanan 2025 MSÜ tercih işlemlerinin ardından, askeri öğrenci olabilmek için gün sayan adayların gözü tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ise gözler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak mülakat aşamasına çevrilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatlar ne zaman?
2025 MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. MSÜ tercih sürecinin 18 Nisan'da tamamlanmasıyla birlikte adaylar tercih sonuçları için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz yıl haziran ayında açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatlar ne zaman?