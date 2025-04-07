MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu? (2025 MSÜ tercih sonuçları sorgulama)

2025 MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. MSÜ tercih sürecinin 18 Nisan'da tamamlanmasıyla birlikte adaylar tercih sonuçları için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz yıl haziran ayında açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatlar ne zaman?