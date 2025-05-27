MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM MSÜ sonuç tarihi 2025)

Mayıs ayının son haftasına girilmesiyle beraber adayların gözü kulağı Milli Savunma Üniversitesi'nden (MSÜ) gelecek tercih sonuç duyurusuna çevrildi. ÖSYM tarafından yapılan sınavın sonuçlarına göre Kara, Hava, Deniz Harp Okulu'nda eğitim görmek isteyen adaylar için MSÜ tercih başvuruları nisan ayında tamamlandı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM MSÜ sonuç tarihi 2025) - 1

MSÜ tercih sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yılda Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesi olan Personel Temin Sistemi üzerinden duyurulacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla ayrıca bildirilmeyecek. MSÜ tercih sonuçları ekranında adayların çağrıldığı ikinci seçim aşaması bilgileri ve randevu tarihleri bulunacak. Tercihlerin üzerinden yaklaşık 40 günlük zaman geçerken adaylar ise sonuçlara odaklandı. MSÜ tercihlerinde yerleştirmeler aday değerlendirme puanı ve tercih önceliğine göre gerçekleştiriliyor. Peki MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu? İşte, 2025 MSÜ tercih sonuçlarına ilişkin son gelişmeler… 

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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM MSÜ sonuç tarihi 2025) - 2

MSÜ TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri değerlendirme işlemleri 18 Nisan’dan itibaren başladı. Bakanlık tarafından sonuçlara ilişkin herhangi bir takvim ilan edilmedi.

Geçtiğimiz yıl tercihler 3-10 Mayıs tarihleri arasında alınırken sonuçlar 11 Haziran tarihinde duyurulmuştu.

MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM MSÜ sonuç tarihi 2025) - 3

SONUÇLAR İNTERNET ÜZERİNDEN DUYURULACAK

MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfası olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek.

Sonuç ekranında adayın çağrılacağı ikinci seçim aşaması bilgileriyle birlikte randevu tarihleri yer alacak.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM MSÜ sonuç tarihi 2025) - 4

Milli Savunma Bakanlığı sonuçlar ilan edildikten sonra 2024 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyet takvimini duyuracak.

Hava harp okulu, diğer harp okulu, astsubay meslek yüksekokulu seçim aşamaları ayrı ayrı tarihlerde yapılacak. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi Pazar günleri sınav yapılması beklenmiyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM MSÜ sonuç tarihi 2025) - 5

YERLEŞTİRMELER ADP PUANINA GÖRE YAPILACAK

MSÜ tercihlerinde yerleştirme işlemleri Aday Değerlendirme Puanı ve tercih önceliğine göre yapılacak. Okul kontenjanlarının eksik kalması durumunda ise MSÜ Rektörlüğü tarafından ayrıca yerleştirme yapılabiliyor. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan geçtiğimiz yıl yapılan açıklama şu şekildeydi;


“Tercihinizi yaparken tercih önceliğinize ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıranıza göre yerleştirileceğinizi ancak okul kontenjanlarında eksik kalması durumunda MSÜ Rektörlüğünün belirleyeceği tarihlerde tercih önceliğine bakılmaksızın tercihlerinizin arasında bulunan ve Aday Değerlendirme Puanı sıranızın geldiği herhangi bir okula yerleştirilebileceğinizi UNUTMAYINIZ.”


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