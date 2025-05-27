MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM MSÜ sonuç tarihi 2025)

YERLEŞTİRMELER ADP PUANINA GÖRE YAPILACAK

MSÜ tercihlerinde yerleştirme işlemleri Aday Değerlendirme Puanı ve tercih önceliğine göre yapılacak. Okul kontenjanlarının eksik kalması durumunda ise MSÜ Rektörlüğü tarafından ayrıca yerleştirme yapılabiliyor. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan geçtiğimiz yıl yapılan açıklama şu şekildeydi;





“Tercihinizi yaparken tercih önceliğinize ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıranıza göre yerleştirileceğinizi ancak okul kontenjanlarında eksik kalması durumunda MSÜ Rektörlüğünün belirleyeceği tarihlerde tercih önceliğine bakılmaksızın tercihlerinizin arasında bulunan ve Aday Değerlendirme Puanı sıranızın geldiği herhangi bir okula yerleştirilebileceğinizi UNUTMAYINIZ.”





