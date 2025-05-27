MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM MSÜ sonuç tarihi 2025)
Mayıs ayının son haftasına girilmesiyle beraber adayların gözü kulağı Milli Savunma Üniversitesi'nden (MSÜ) gelecek tercih sonuç duyurusuna çevrildi. ÖSYM tarafından yapılan sınavın sonuçlarına göre Kara, Hava, Deniz Harp Okulu'nda eğitim görmek isteyen adaylar için MSÜ tercih başvuruları nisan ayında tamamlandı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yılda Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesi olan Personel Temin Sistemi üzerinden duyurulacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla ayrıca bildirilmeyecek. MSÜ tercih sonuçları ekranında adayların çağrıldığı ikinci seçim aşaması bilgileri ve randevu tarihleri bulunacak. Tercihlerin üzerinden yaklaşık 40 günlük zaman geçerken adaylar ise sonuçlara odaklandı. MSÜ tercihlerinde yerleştirmeler aday değerlendirme puanı ve tercih önceliğine göre gerçekleştiriliyor. Peki MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu? İşte, 2025 MSÜ tercih sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…