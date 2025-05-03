MSÜ tercih sonuçları sorgulama 2025: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler mülakat aşamasında

Milli Savunma Üniversitesi (2025-MSÜ) tercih sonuçları, üniversite dönemini askeri öğrenci olarak okumak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. 18 Nisan'da sona eren MSÜ tercih aşamasının ardından tercihlerini tamamlayan adaylar gözlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin adresinden yapacağı duyuruya çevirdi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte MSB tarafından mülakat aşamasına geçiş yapılacak. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama 2025: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler mülakat aşamasında - 1

2025 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı, Milli Savunma Bakanlığı'nın https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak. Tercih sonuçlarını öğrenmek için heyecanla bekleyen adaylar, gözlerini bakanlıktan yapılacak duyuruya çevirdi. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte mülakat aşamasına geçilecek. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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MSÜ tercih sonuçları sorgulama 2025: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler mülakat aşamasında - 2

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 18 Nisan'da sona erdi. Gözler ise MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları sorgulama 2025: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler mülakat aşamasında - 3

MSÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN?

MSB tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

MSÜ mülakatlarının bu yıl haziran ayı başlarında başlaması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları sorgulama 2025: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler mülakat aşamasında - 4

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

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